Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : rechute sous les 24E Cercle Finance • 16/07/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - Sté Générale rechute sous les 24E et menace d'enfoncer le support des 23,9E du 8 juillet. Le titre vient de buter sur une résistance vers 25,6E qui a bloqué l'accès au zénith des 27E. Le potentiel haussier demeurait limité à court terme, la décrue des taux -l'OAT affiche -0,01%- vient que casser la dynamique du rebond et une rechute sous 23,7E ('gap' du 5 mai) préfigurerait une rechute sous 21,3E (plancher du 23 avril)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -2.61%