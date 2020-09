Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : rechute sous les 13E Cercle Finance • 11/09/2020 à 14:31









(CercleFinance.com) - Il y aura peut-être un jour une 'grande rotation sectorielle' en faveur des banques (ou l'attend depuis 2017, le titre ne cesse de chuter depuis le zénith des 48E) mais ce ne sera pas encore pour cette fois: Sté Générale rechute sous les 13E, au risque d'enfoncer le support crucial des 12,9E du 3 août et 2/3 septembre. Risque de glissade vers 11,84E, c'est à dire de retracement du plancher annuel et décennal de la mi-mai.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -3.11%