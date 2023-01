Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : rebondit vers 27,30E information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 16:48









(CercleFinance.com) - Sté Générale rebondit vers 27,30E et semble poursuivre son rallye en direction des 30,92E, l'ex-'gap' baissier du 23/02/022... un mouvement qui pourrait se poursuivre en direction de la résistance majeure des 32E de la mi-janvier et mi-février 2022.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.61%