Sté Générale : rebondit vers 17,7E, objectif 18,3E

(CercleFinance.com) - Dopée par le refranchissement du cap symbolique des 1% de rendement par les T-Bonds US, la Sté Générale rebondit vers 17,7E et repart à l'assaut du zénith des 18,3E du 4 décembre, voir des 18,48E du 7 décembre au fixing d'ouverture

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +5.31%