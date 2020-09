Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : rebondit vers 13,3E Cercle Finance • 04/09/2020 à 09:33









(CercleFinance.com) - Sté Générale rebondit vers 13,35E et il n'y a pas de résistance évidente avant 13,65E: vu le contexte, le titre pourrait aussi bien rechuter avec l'ensemble du marché si Wall Street continue de dégringoler, soit poursuivre en direction de l'oblique baissière court terme des 14E, ou même re-tester les 14,3E (zénith des 12 et 31/08).

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +3.60%