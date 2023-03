Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : rebondit sur 19,33E, vise le 'gap' des 21,17E information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 11:59









(CercleFinance.com) - Sté Générale a repris par 2 fois appui sur 19,33E les 24 et 28 mars (c'est un niveau proche du support crucial des 19,15E de mi-juillet 2022) et s'est rapidement redressé au-dessus de l'ex-plancher des 20,1E (testé le 29/09/2022). .

Le titre tente d'aller refermer le 'gap' des 21,17E du 23 mars et affrontera ensuite un gros palier de résistance vers 22E.







Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.73%