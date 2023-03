Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : rebondit et retrace l'ex-plancher des 22,15E information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 11:09









(CercleFinance.com) - Sté Générale entame un rebond laborieux vers 22,15E (le plancher de la mi-décembre 2022) après avoir inscrit la veille un plancher à 20,9E (le 'gap' des 20,86E du 3/10/2022 a failli comblé).



Sté Générale a libéré un potentiel de correction vers 20,1E avec la cassure du support oblique moyen terme qui gravite vers 24,2E (et coïncide avec le plancher du 19 janvier): c'est un plancher majeur qui correspond à celui testé le 29/09/2022.



FR0000130809





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.71%