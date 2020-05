Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : re-teste plancher historique des 12,8E du 3/4 Cercle Finance • 06/05/2020 à 18:01









(CercleFinance.com) - La Sté Générale re-teste le plancher historique des 12,8E du 3 avril: plus aucune marge de sécurité avec ce retour au contact du plancher du corridor 15,3/12,8 qui se dessine depuis le 1er avril. Mais il ya peut-être plus inquiétant: le titre ne cesse d'échouer de plus en plus nettement à se redresser en direction du zénith des 17,68E du 26 mars. Le titre s'inscrit donc depuis 6 semaines au sein d'un triangle baissier et la cassure des 12,8E pourrait valider un nouveau signal majeur de repli en direction de 10,3E par la règle du balancier, dans le meilleur des cas.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -3.93%