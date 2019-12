Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : re-teste les 29E, pourrait viser 31,5E Cercle Finance • 04/12/2019 à 13:52









(CercleFinance.com) - Sté Générale re-teste les 29E, c'est à dire le zénith des 11 et 25 novembre puis du 2 décembre : le titre pourrait franchir la borne supérieure d'un étroit corridor 28/29E et s'en aller chercher 30E (ce qui n'est pas très ambitieux) puis 31,5E, l'ex pic de début novembre 2018.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.07%