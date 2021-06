Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : pullback sous les 25E Cercle Finance • 30/06/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - La Sté Générale subit un pullback sous les 25E et se rapproche de la cassure du support des 24,60E qui préfigurerait une rechute vers 23,995E ('gap' du 5 mai) puis 22,50E (règle du balancier).

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -1.49%