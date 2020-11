Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : pullback sous 16,40E Cercle Finance • 11/11/2020 à 16:18









(CercleFinance.com) - Sté Générale subit un pullback sous 16,40E après une envolée de +50% en 7 séances (11E/16,4E): le titre bute sur la résistance testée les 6 et 21 juillet en intraday. Un retracement classique de 50% de la récente hausse pourrait se solder par un retour vers 13,5E (fixing d'ouverture du 5 novembre) voir le comblement du 'gap' des 12,87E du 4 novembre.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -4.28%