Sté Générale : puissant rebond au-delà de 41,4E

(CercleFinance.com) - Sté Générale entame le mois de décembre par un puissant rebond au-delà de 17,4E et tutoie le zénith d'ouverture des 17,52E du 25/11: encore un petit effort et le zénith des 17,8E des 8 et 9 juin sera retracé.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +5.38%