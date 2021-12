Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : peut s'en aller refermer le 'gap' des 29,15E information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 10:04









(CercleFinance.com) - Sté Générale refranchis les 27,87E (niveau d'ouverture des 26 et 29/11) et teste 28,33E (ex-plancher du 28 octobre : le titre pourrait s'en aller refermer le 'gap' des 29,15E du 24/11... mais la tendance ne redeviendrait pas haussière pour autant.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.81%