(CercleFinance.com) - Sté Générale perd plus de 5% vers 20,8E : la cassure du support des 21,6E est validée sans ambiguïté: le cours pourrait s'en aller tester le support oblique des 20E puis combler le 'gap' 19,60E du 15 juillet et retracer le plancher des 19,18E du 14 juillet.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -4.35%