Sté Générale : pénalisé par repli des taux, en recul vers 25E

(CercleFinance.com) - Les banques centrales semblent parvenues à calmer temporairement les craintes inflationnistes et la Sté Générale est clairement pénalisé par repli des taux qui en découle : le titre est en recul vers 25E, son plancher des 11 et 13 mai. En cas d'enfoncement, un 'rounding-top' sous 26,5E serait validé et Sté Générale s'en reviendrait combler le 'gap' des 23,69E du 5 mai 22,80E, puis celui du 27 avril, niveau qui coïncide avec la résistance des 22,85E du 18 mars au 7 avril.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -2.85%