Sté Générale : net repli, jusque sous 17E

(CercleFinance.com) - Sté Générale finit en net repli, s'enfonçant jusque sous 17E. La tendance haussière reste préservée et le restera si le support des 16,68E n'est pas menacé. En cas de rupture, le titre peut encore s'appuyer sur le palier des 16E puis le plancher des 15,3E du 12 novembre (avant l'envolée vers 18,48E testés à l'ouverture le 07/12... niveau qui demeure la référence en terme de résistance court terme).

