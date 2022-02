Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale: menace le support des 24,5E du 21/09/2021 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 11:32









(CercleFinance.com) - Sté Générale qui va perdre une bonne partie de son business en Russie plonge de -11% et menace le support des 24,5E du 21/09/2021.

Gare à la cassure de ce plancher car les support suivant sont fragiles (creux des 23,4E du 20/09/2021) puis 22,8E ('gap' du 27/04/2021) et le premier support fiable ne se dessine que vers 21,4E (plancher des 13/06/2019 et 22/04/2020).



