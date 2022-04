Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : lourde rechute sous les 25,5E information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 14:49









(CercleFinance.com) - La Sté Générale subit une lourde rechute sous les 25,5E et porte son repli à -15% en une semaine (depuis le 29/03) après le test des 26,2E: le titre se retrouve proche du support des 22,15E des 10 et 11 mars.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -6.46%