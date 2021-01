Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : glisse vers les 16,2E Cercle Finance • 22/01/2021 à 16:04









(CercleFinance.com) - Sté Générale glisse vers les 16,2E et revient au contact du support des 16,1E du 19 novembre et 21 décembre. Une cassure déboucherait sur une correction en direction des 14E (report d'amplitude après plafonnement sous 18,3E les 4/12/2020 et 07/01/2021) puis le 'gap' des 12,87E du 4/11/2020.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -3.82%