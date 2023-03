Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : 'gap' sous 26,7E, décroche de -6% vers 25,1E information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 09:42









(CercleFinance.com) - Plombé par les difficultés de SBV Financial (-60% hier soir à Wall Street), Sté Générale décroche de -6% vers 25,1E, via un gros 'gap' de rupture sous 26,70E.

Le titre sort brutalement par le bas d'un corridor 27,5/25,9E et semble bien parti pour retracer rapidement le support oblique moyen terme qui gravite vers 24,2E (et coïncide avec le plancher du 19 janvier).





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -5.01%