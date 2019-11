Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : 'gap' d'évasion au-dessus de 25,97E Cercle Finance • 06/11/2019 à 09:46









(CercleFinance.com) - Sté Générale ouvre un 'gap' d'évasion au-dessus de 26,97E et soulève dans la foulée la résistance des 27,65E du 16 janvier dernier puis des 27,76E du 13 décembre 2018. Le prochain objectif se situe désormais vers 29,57E, ex-plancher du 22 novembre 2018.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.29%