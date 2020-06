Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : fuse vers 17,7E, teste la résistance du 26/03 Cercle Finance • 08/06/2020 à 10:19









(CercleFinance.com) - Sté Générale fuse à la hausse vers 17,7E et re-teste sa résistance du 26 mars Une dynamique plus haussière pourrait se poursuivre en direction de 18,75E (ex-résistance du 11 mars en clôture). L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 21,34E du 6 mars. FR0000130809

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +6.80%