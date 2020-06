Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : fuse à la hausse vers 14,5E Cercle Finance • 02/06/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - Sté Générale fuse à la hausse vers 14,5E et re-teste sa résistance des 27 et 28 mai. Une dynamique plus haussière pourrait s'enclencher au-delà de 15,6E (ex-résistance du 29/4).

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +5.38%