information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 16:27









(CercleFinance.com) - Sté Générale (+8%) franchit en force le palier de résistance des 25,4E (dela mi-mars) et se hisse au contact des 26E: à 26,2E, Sté Générale testerait son plancher intraday du 30/11... mais le principal palier de résistance se situe vers 27,25E (clôture du 26/11).





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +8.33%