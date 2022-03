Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : franchit en force le palier des 23E information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 11:58









(CercleFinance.com) - Sté Générale a repris appui sur l'ex-résistance des 18,5E du 4/12/2020 et affiche +25% en 72H : le titre franchit en force le palier des 23E et referme le 'gap' des 22,83E du 3 mars.

Le prochain objectif sera le retracement de l'ex-support des 24,1/24,5E du 20/09/2021





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +8.31%