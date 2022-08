Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : franchit en force le palier des 22,5E information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 09:55









(CercleFinance.com) - Les trimestriels étant 'moins pires que prévus' après le retrait de Russie, Sté Générale franchit en force les 22E (ex-plancher du 5 mai et 24 juin) puis le palier des 22,5E.

Le comblement du 'gap' des 22,75E du 21 juin semble proche et il y a peu d'obstacles au retracement du zénith des 23,75E du 21 juin.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +3.67%