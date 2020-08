Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : finit fort la séance du 24/08, rejoint 13,8E Cercle Finance • 24/08/2020 à 18:56









(CercleFinance.com) - La Sté Générale finit fort la séance du 24/08 (+3% en 2 heures) et rejoint 13,8E, l'ex-plancher du 15 juin. Le prochain objectif sera le test du récent zénith des 14,3E du 12 août.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +4.19%