Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : fait une croix sur la Russie, brade Rosbank information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 09:55









(CercleFinance.com) - Sté Générale fait une croix sur la Russie et annonce céder la totalité de sa participation dans Rosbank ainsi que ses filiales d'assurance en Russie à Interros Capital (le précédent actionnaire de Rosbank) pour un prix qui va matérialiser une moins value de 2MdsE (+ élément exceptionnel de -1,1MdE).

Les marchés redoutaient une cession dans des conditions encore plus défavorables (valeur proche de zéro) et le cours rebondit de +7% vers 23,5E.

Un 'gap' s'ouvre au-dessus de 22,08E et le 'gap' des 23,92E du 4 avril pourrait être comblé dans la foulée, puis une résistance vers 25,15E.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +5.60%