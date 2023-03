Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : enfonce brutalement les 20E information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 09:37









(CercleFinance.com) - Sté Générale enfonce avec détermination le récent plancher des 20,9E et ne s'arrête pas avec le comblement du 'gap' des 20,86E du 3/10/2022.

Sté Générale enfonce dans la foulée le plancher majeur des 20,1E qui correspond à celui testé le 29/09/2022 et menace de challenger le support crucial des 19,15E de mi-juillet 2022.







Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -4.62%