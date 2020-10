Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : enfin un plancher à 10,8E ? Cercle Finance • 05/10/2020 à 11:52









(CercleFinance.com) - Le titre Sté Générale a t'il enfin trouvé un plancher à 10,8E (les 30 septembre et 2 octobre) ? Pour invalider la tendance baissière, il faudrait déjà que le titre parvienne à franchir la résistance des 11,75E, l'ex-plancher historique du 15 mai dernier puis celle plus redouble encore des 12,9E du 3 août au 18 septembre.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +3.13%