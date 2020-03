Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : en chute de -8% vers 13E, support vers 12,3E Cercle Finance • 19/03/2020 à 14:48









(CercleFinance.com) - Sté Générale en forte chute de -8% vers 13E, le titre perd 40% en 5 semaines, un support se dessine vers 12,3E à -61,8% par rapport au zénith des 32,2E. Le repli sur une semaine est de -13%... la décrue ralentit mais ne semble pas terminée.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +6.28%