(CercleFinance.com) - Sté Générale: efface la résistance des 28,76E des 11 et 12 novembre et pourrait valider une sortie 'par le haut' du corridor 28/28,75E avec 29,5E comme objectif le plus immédiat. Le titre y est presque déjà à 29,1E (ex-plancher du 30 octobre 2018) et l'objectif suivant se situe à 35E, ex-résistance des 26 septembre puis début août 2018.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +1.79%