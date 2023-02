Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : double-sommet 'en pince' vers 28E information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 15:13









(CercleFinance.com) - Sté Générale matérialise un double-sommet 'en pince' absolument parfait sous 28/28,02E, les 7 et 16 février.

Un épisode correctif devrait se déclencher sous 26,25E (récent plancher du 10 au 14 février) en direction des 24,2E (plancher du 19 janvier et support oblique moyen terme issu du plancher des 20,12E du 29/09/2022.





