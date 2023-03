Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : dévisse de près de -6%%, sous les 24E information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 12:02









(CercleFinance.com) - L'onde de choc de la faillite de 'SVB' (les avoirs des clients sont sauvés, pas les créanciers) continue de secouer le secteur bancaire et Sté Générale dévisse de près de -6%, sous les 24E: le titre perd déjà 10% depuis l'ouverture d'un gros 'gap' de rupture sous 26,70E.

Le titre menace clairement d'enfoncer le support oblique moyen terme qui gravite vers 24,2E (et coïncide avec le plancher du 19 janvier), d'où un risque de glissade vers 22,15E, le plancher de la mi-décembre 2022.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -6.15%