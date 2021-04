Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : décroche de -4,5% vers 21,5E Cercle Finance • 20/04/2021 à 17:50









(CercleFinance.com) - Sté Générale décroche de -4,5% vers 21,5E et valide l'ébauche d'une configuration qui s'apparente à un double top sous 22,8E ou une 'tête/épaules' (sous 23,17E en intraday) un peu aplatie. La cassure des 21,6E (plancher des 11 et 23 mars) validerait un signal baissier en direction de 20E... au minimum.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -4.57%