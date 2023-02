Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : corrige de -4% vers 26,8E information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 14:42









(CercleFinance.com) - Le funiculaire haussier s'arrête donc à 28E et le titre

corrige de -4% vers 26,8E.

Ce n'est qu'un premier épisode baissier qui permet de refermer le 'gap' des 26,81E du 30 janvier février, le prochain palier de soutien se situe vers 25,5E et c'est seulement en-dessous de seuil que la tendance haussière serait compromise.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -4.55%