Sté Générale : clôture sous 14,25E sur le finish

(CercleFinance.com) - Sté Générale clôture au plus bas, à 14,134E, enfonçant le support des 14,25E, ce qui n'est pas bon signe. Le titre s'enfonce marginalement sous la borne basse du corridor 16/14,3E et le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 12,688E du 25 mai

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -3.78%