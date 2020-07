Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : cassure confirmée des 14E ? Cercle Finance • 29/07/2020 à 17:35









(CercleFinance.com) - Sté Générale enchaine les séance de repli (6 sur 7 depuis le pullback sous la résistance des 16E et semble valider la cassure du bas de canal (de consolidation latéral) des 14E ? Le prochain objectif pourrait être le retracement du plancher des 11,75E du 15 mai dernier.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -2.67%