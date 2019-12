Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : bondit au-delà des 30E Cercle Finance • 12/12/2019 à 17:41









(CercleFinance.com) - Sté Générale bondit au-delà des 30E: la résistance des 29E ayant été effacée, il n'y avait plus d'obstacle avant 30,5E mais le titre visera surement l'ex-plancher des 32E de la mi-septembre 2018.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.92%