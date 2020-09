Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : avalement baissier, rechute vers 18,8E Cercle Finance • 21/09/2020 à 11:53









(CercleFinance.com) - Gros sell-off planétaire sur le secteur bancaire et Sté Générale matérialise un avalement baissier vers 18,8E (ce qui efface tous les gains des 6 dernières semaines), pulvérisant l'ex-support des 12,65E du 3 août pour menacer directement le plancher des 11,76/11,8E des 14/15 mai dernier. L'objectif suivant ne serait autre que 11,35E (plus bas absolu intraday du 14 mai dernier, puis la zone des 10E (règle du balancier, nouveau plancher historique).

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -5.91%