Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : -7,5%, teste 26,4E, objectif 25,45E ? Cercle Finance • 27/02/2020 à 18:04









(CercleFinance.com) - La séance du 27/02 a été fatale aux valeurs bancaires avec un repli global de -6,5% du secteur en quelques heures (et même de -8% en séance, scénario plus vu depuis 2010/2011). Sté Générale a chuté de -7,5% et teste 26,4E: le 'gap' des 27,06E du 5/11 a été comblé, le 'gap' suivant se situe à 25,965E et remonte au 1er novembre, juste au-dessus du support crucial moyen terme des 25,45E du 31 octobre.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -5.67%