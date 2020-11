Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : +6% à 12,85E, une étape cruciale Cercle Finance • 03/11/2020 à 16:48









(CercleFinance.com) - Les bons trimestriels de BNP, la hausse des taux longs US dopent le secteur bancaire. La Sté Générale s'envole de +6% à 12,85E et soulève la résistance des 12,75/12,85E du 12 au 26 octobre, ce qui pourrait lui ouvrir le chemin des 14,15/14,3E (zénith du 12 et 31 août dernier).

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +5.44%