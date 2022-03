Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : 50% de baisse en 1 mois, teste 18,34E information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 10:27









(CercleFinance.com) - Sté Générale franchit la barre des -50% de baisse en 1 mois avec un plancher à 18,34E contre un zénith de clôture de 36,78E le 10 février (et plus de 37E en séance).

Le titre retrouve l'ex-résistance des 18,5E des 4/12/2020 au 06/01/2021 : le support suivant serait 15,4E, l'ex-plancher du 29/01/2021





