Sté Générale : -5,1%, de retour sous les 12E

(CercleFinance.com) - Sté Générale replonge de -5,1%, de retour sous les 12E, ce qui valide l'ébauche d'un 'M' baissier sous 12,75E (les 12 et 21/23 octobre) dont la base se situe vers 11E, voire 10,9E, le plancher du 25 septembre.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -5.09%