Sté Générale : -14% en intraday, pire repli depuis mars 2020

(CercleFinance.com) - Sté Générale dévisse de plus de -14%, vers 21,2E.

Après l'onde de choc de la faillite de 'SVB' et 'Signature Bank' voici un dossier beaucoup plus gros et explosif qui tétanise les marchés financier: l'effondrement de -25% du Crédit Suisse -lâché par son principal actionnaire saoudien- semble acter sa probable faillite (anticipée à 50% si l'on se fie aux CDS).

Tout comme pour Lehman, la chute d'une banque systémique met à risque toutes ses contreparties.

Sté Générale pulvérise son support oblique moyen terme qui gravite vers 24,2E (et coïncide avec le plancher du 19 janvier), puis dans la foulée celui des 22,15E, le plancher de la mi-décembre 2022.

Le prochain palier de soutien moyen terme n'est autre que le plancher majeur des 20,1E du 29/09/2022.

Le 'gap' des 20,86E du 3/10/2022 devrait être rapidement comblé.









