Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STE: cession d'un immeuble de bureaux à Paris information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la cession à Herrmann Immeubles d'un ensemble immobilier de bureaux à Paris situé 12 rue Auber dans le 9ème arrondissement. D'environ 2.400 m², il est loué à plusieurs locataires et dispose de commerces en pied d'immeuble.



'Cette cession s'inscrit dans l'exécution de la feuille de route annoncée en 2022 et participe au financement des développements futurs conformément à la stratégie engagée depuis deux ans', commente Christel Zordan, directrice générale de la foncière.





Valeurs associées TOUR EIFFEL 9,52 EUR Euronext Paris +0,63%