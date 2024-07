Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STE: cession d'un immeuble dans les Yvelines information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 08:42









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel (STE) annonce la cession de l'immeuble le Diagonale Ouest, d'une superficie de près de 8.300 m², situé à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) et représentant moins de 2% de son patrimoine.



'Acquis en 1999, cet immeuble d'angle, en plein coeur du pôle de Saint-Quentin-en-Yvelines, est loué à plusieurs locataires et dispose d'une galerie de commerces au rez-de-chaussée', précise la foncière.



Depuis 2022, la STE a vendu une douzaine d'immeubles pour des valeurs allant de 400.000 à un peu plus 30 millions d'euros, tout en représentant globalement près de 200 millions d'euros, soit 11% de son patrimoine.





