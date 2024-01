Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STDupont: lance une augmentation de capital de 25 ME information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - S.T. Dupont annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription destinée à lever 25 millions d'euros libérée soit en numéraire soit par compensation de créance.



L'opération donnera lieu à l'émission d'un nombre maximum de 419 423 640 actions ordinaires nouvelles au prix de 0,06 euro par actions, à libérer intégralement lors de la souscription, représentant un produit brut, prime d'émission incluse, de 25 165 418,40 euros.



La période de souscription sera ouverte du 26 janvier 2024 au 8 février 2024 inclus.



L'émission des Actions Nouvelles permettra en particulier de restaurer les capitaux propres à hauteur au moins de la moitié du capital social tout en permettant à la Société de lever des fonds et de poursuivre le désendettement du Groupe.



Alain Crevet, président du directoire de S.T. Dupont déclare : ' Cette opération structurante va nous permettre de reconstituer les capitaux propres du Groupe et de réduire notre endettement, tout en poursuivant notre développement '.



' Notre objectif est de réaliser l'augmentation de capital avant le 31 mars 2024 afin que l'exercice en cours puisse intégrer cette opération. '.





