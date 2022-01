Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STDupont: l'OPAS démarre ce jeudi information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions de STDupont, déposée par Alantra Capital Markets pour le compte de D and D International, sera ouverte du 20 janvier au 9 février inclus.



Lors du dépôt de son OPAS en octobre dernier, l'initiateur indiquait s'engager irrévocablement à acquérir, au prix de 0,14 euro par action, la totalité des 106.384.810 actions alors non détenues par lui, soit 20,29% du capital.



Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 0,14 euro par action.





Valeurs associées ST DUPONT Euronext Paris -0.36%