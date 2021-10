Statu quo pour la RBA, pas de vague pour « l’Aussie »

(AOF) - Sans surprise, la Banque de Réserve d'Australie (RBA) a maintenu mardi son principal taux directeur à 0,10%, son plus bas historique. Pas de changement non plus concernant sa politique de rachats d’actifs, soit 4 milliards de dollars par semaine au moins jusqu’à la mi-février 2022. Si Philip Lowe, le gouverneur de la RBA, a reconnu que les prix immobiliers accéléraient, il a souligné que le niveau actuel de l’inflation ne justifiait pas un resserrement monétaire. Pour le moment, la RBA n’anticipe pas de tour de vis monétaire avant 2024.

En fin d'après-midi, le dollar australien reste presque inchangé (-0,03%) à 0,7284 dollar américain.